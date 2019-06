Inondazioni in Cina | almeno 61 morti | case crollate ed evacuazioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un’ondata di maltempo ha provocatoin numerose zone nel centro/sud della61 persone sono morte e altre 356mila sono state evacuate, secondo quanto riferito dai soccorritori.9.300 abitazioni sonoe circa 3,71 milioni di ettari di terreni agricoli sono stati danneggiati dalle: si stimano danni per oltre 13 miliardi di yuan (1,6 miliardi di euro circa). L'articoloin61edMeteo Web.

