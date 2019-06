Il Venerdì di fuoco del Centro Italia | +39°C nell’hinterland di Roma | è il culmine

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ondata di caldo che sta colpendo l’da ormai una settimana, ha raggiunto oggi il suo picco massimo nella giornata odierna soprattutto al. Le temperature hanno raggiunto valori elevatissimi nel Lazio, in Toscana, in Umbria e nelle zone interne dell’Abruzzo:a Guidonia, +38°C a Pizzoli, Empoli e Isola del Liri, +37°C a, Frosinone, Tivoli, Pontecorvo e Pico, +36°C a Firenze, Perugia, Scoppito, Roccasecca e Ceprano, +35°C a Prato, Pistoia, Tarquinia, Tuscania, Arezzo, Anguillara Sabazia, Fabro, Gualdo Tadino, Castiglione del Lago, Poggio Picenze e Contigliano, +34°C a Pisa, Viterbo, Siena, L’Aquila, Avezzano, Orvieto, Viareggio e Fondi. Molto caldo anche in Friuli Venezia Giulia, colpito nel pomeriggio da un forte terremoto: la temperatura ha raggiunto +35°C a Monfalcone e Lestizza, +34°C a Pordenone, Aviano, Palmanova, Cordenons, ...

