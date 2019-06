Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha risposto alla lettera di Giovanni De Mauro sul

La lettera del direttore di Internazionale al nuovo sindaco di Ferrara : Per chiedere che l'apprezzato festival annuale si possa fare come in passato, anche se ora in città governa la Lega

Ferrara - sindaco Lega interrompe dominio centrosinistra di 69 anni : "E' una vittoria storica, non solo per Ferrara, ma anche per tutta l'Emilia-Romagna". Sono le prime parole da sindaco di Alan Fabbri, il leghista che ha conquistato Ferrara, strappando la citta' al centrosinistra per la prima volta dal Dopoguerra. "E' la vittoria di una squadra - ha detto Fabbri, accompagnato dalla sottosegretaria Lucia Bergonzoni e da Vittorio Sgarbi - che ha costruito un progetto per la citta'. Credo che questo risultato, ...