Il servizio sanitario ha bisogno di “cure”

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ultimo rapporto Censis sullo stato della sanità pubblica descrive un quadro preoccupante: lo scorso anno i cittadini hanno speso 37 miliardi per evitare le code nel pubblico. Un italiano su tre, cioè 19, 6 milioni di persone, si sono rivolte a privati per esami o cure specialistici. Eppure, il nostro sistemanazionale è uno dei migliori, sicuramente uno dei più democratici perché garantisce a tutti cure gratuite e non abbandona nessuno al suo destino. Il diritto a curarsi e a essere soccorsi in caso di urgenza è un bene assoluto che può essere mantenuto in ragione della capacità del Paese di tenere i conti pubblici in equilibrio e di essere seri nelle scelte.L’idea di scardinare l’Europa, pensando di poter ottenere soldi da spendere per prebende populistiche di vario tipo mette a rischio e ...

