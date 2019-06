Il segreto - il ritorno di Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Nuovo appuntamento con gli eventi che si susseguono in quel di Puente Viejo, la cittadina immaginaria spagnola da sempre teatro della soap opera Il segretoche pensavamo essere morta da diverso tempo, che anche questa settimana ci regala cinque nuovi episodi (incluso lo choc del ritorno di donna Francisca, ). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel ...

NCIS 16 - finale di stagione con il ritorno super-segreto di (Spoiler) : Attenzione Spoiler su NCIS 16, continuate solo se curiosi!Un ritorno a sorpresa e inaspettato.prosegui la letturaNCIS 16, finale di stagione con il ritorno super-segreto di (Spoiler) pubblicato su TVBlog.it 22 maggio 2019 09:20.

Al via le riprese di The Walking Dead 10 : presto nessun ritorno sarà più segreto? (Foto) : Potete smettere di lamentarvi perché i vostri lunedì vuoti e senza senso da oggi ne avranno uno: le riprese di The Walking Dead 10 hanno preso il via negli Usa proprio in questa settimana e presto nessun ritorno sarà più segreto, o almeno si spera. La nuova stagione sarà composta da 16 episodi e il suo debutto è previsto per il prossimo autunno, molto probabilmente ad ottobre come i precedenti anni, ma la notizia è che oggi, 6 maggio, le ...

