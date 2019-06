Il Psg pronto a fare follie per Koulibaly | le ultime

Milan - dietro l’addio di Leonardo c’è il Psg : pronto il clamoroso ritorno : Leonardo potrebbe tornare a Parigi, non è ancora chiaro in quale veste: dopo l’avventura al Milan un clamoroso ritorno al PSG? Ieri il PSG ha attirato l’attenzione su di sè per l’annuncio dell’addio di Gigi Buffon: l’ex portiere juventino, nonostante la proposta di rinnovo del club francese, ha deciso di non proseguire la sua avventura a Parigi. Oggi, il PSG torna a far parlare di sè per la possibilità di un ...

Barcellona-Psg - è corsa a due per De Ligt : il club parigino pronto a soffiare l’olandese ai blaugrana : Il club blaugrana e quello parigino fanno sul serio per il difensore olandese, per il quale l’Ajax chiede non meno di 75 milioni E’ corsa a due per il giovane talento dell’Ajax, Mathijis De Ligt. Stando a quanto riporta ‘Rmc Sport’, in pole position per il difensore olandese ci sono Barcellona e Paris Saint Germin. AFP/LaPresse I blaugrana sono da tempo sulle tracce di De Ligt, ma il Psg sembra disposto a ...