Il Psg ha pronti 70 milioni per Insigne Ancelotti non si incatenerebbe per evitarne la

(Di venerdì 14 giugno 2019) La Nazionale rappresenta un salto importante per Lorenzo, dopo un finale di campionato piuttosto burrascoso, con qualche panchina e poco feeling con il pubblico. Adesso l’attaccante vive un momento di ribalta grazie ai due gol capolavoro realizzati con l’11 di Mancini che gli sono valsi anche un’attenzione speciale per quanto riguarda il mercato. Il Psg infatti è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi sul napoletano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Tuchel avrebbe fatto il nome di, memore della rete segnata al Parco dei Principi a novembre. Nessuna offerta ancora sul piatto, ma dalla Francia fanno sapere che la richiesta di De Laurentiis di 100è fuori mercato, Al-Khelaifi sarebbe disposto a sborsare per il calciatore non più di 70. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra il presidente e il ...

