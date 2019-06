Il premier Conte | «Sono stato sospeso | ma presto tornerò civilista» Video

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Conte - ultimatum ai vice premier : 'Con la Ue tratto io' - Salvini : 'Tutto bene' : "Con l'Europa trattiamo io e Tria". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il vertice notturno di ieri lunedì 10 giugno, ha "puntato i piedi" e, dopo aver chiesto "carta bianca" ha fatto capire che non esclude la possibilità di dimettersi. Per ora, tra Salvini e Di Maio è tregua armata, ma il leader del Carroccio ha ribadito la sua posizione: "Non vogliamo più soldi dall'Europa. Vogliamo utilizzare meglio i nostri". Poi, ha ...

C'è l'accordo su tasse e sicurezza Ma l'Ue divide Conte e i vicepremier : Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte tornano a parlarsi faccia a faccia, per la prima volta dopo le europee e a due mesi dall'ultimo vertice politico. "Positivo", e' l'aggettivo che Di Maio e Salvini scelgono per definire il clima della riunione. E quando Salvini rientrando a casa dice ai cronisti di non aver "mai avuto dubbi" sulla prosecuzione Segui su affaritaliani.it

Conte sfida i due vicepremier : “Voglio carta bianca per trattare” : «Voglio carta bianca per trattare in Europa ed evitare la procedura di infrazione: sarebbe devastante per gli italiani». Per il premier Giuseppe Conte non è più tempo di scherzare. Basta sparate, invenzioni bizzarre che vengono guardate al di fuori dei nostri confini con sospetto. Ieri, mentre si fissava per le 21 il tanto annunciato vertice a Pala...

Sondaggi elettorali Ipsos : cala la fiducia per premier Conte e governo : Sondaggi elettorali Ipsos: cala la fiducia per Premier Conte e governo Sondaggi elettorali Ipsos: nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, l’istituto guidato da Pagnoncelli ha deciso di sondare le variazioni della fiducia nel governo e nei leader, a cominciare dal Premier Conte, dopo l’ultimo importante voto per l’Europarlamento. Sondaggi elettorali Ipsos: governo sempre meno coeso Le ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Giuseppe Conte - sondaggio Noto : "Il partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Conte non vuole essere il primo premier italiano a subire una procedura di infrazione : In un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Conte è tassativo e dice: “Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione” perché “l'Italia è la mia patria e io mi sento un patriota. Non voglio che il mio Paese sia assoggettato a questa procedura”. Quanto a sé, nei giorni critici di passaggio del suo governo, dice di sentirsi come nel famoso verso di Ungaretti: “Si sta come d'autunno sugli alberi le ...

Il premier Conte : 'Polemiche sterili distolgono dagli obiettivi di governo' : Lunedì pomeriggio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18:15. Nel corso della stessa, fra le altre cose, ha affrontato principalmente il problema dei modificati rapporti di forza fra Movimento 5 Stelle e Lega, emersi dopo le elezioni europee, facendo un appello alle forze di maggioranza perché prendano una decisione chiara in merito alla volontà o meno di proseguire con l'esperienza di ...

Il premier Conte agli alleati di governo : 'Basta polemiche - dobbiamo lavorare' : A qualche commentatore, come il direttore de l'Espresso Marco Damilano, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri ha ricordato quella di Enrico Letta nello stesso giorno in cui Matteo Renzi era già arrivato a Palazzo Chigi con una Smart "per dargli il benservito". Crisi di fatto già aperta, quindi. Conte ha fatto un bilancio del primo anno di governo (la "fase uno"), ha fatto - come fece Letta - una lista di ...

Mara Carfagna durissima con Giuseppe Conte : "premier? No - il nulla". Il più aspro dei paragoni : Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: "Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo assunzioni di responsabilità per una econo