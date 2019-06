Il leghista Nicola Lodi | Il Pd ha portato l' Africa a Ferrara | prendo a calci solo

liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019), 43 anni,, è il "consigliere comunale più votato di tutti i tempi qui a". Sugli immigrati dice in una intervista a Il Fatto quotidiano: "Se infastidisce, si ubriaca, stramazza in terra, disturba, spaccia io intervengo.è stata terrorizzata da questi spacciatori c

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il suo nome è Nicola #Lodi, in arte #Naomo. È lui il leghista più votato di #Ferrara. Fa il barbiere e la sua missione… - giornalettismo : Il suo nome è Nicola #Lodi, in arte #Naomo. È lui il leghista più votato di #Ferrara. Fa il barbiere e la sua missi… - fenu_nicola : I tolleranti, quelli belli. -