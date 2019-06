Il Grande Salto | trama | cast e anticipazioni del film di Giorgio Tirabassi

Ginnastica - l’Italia del futuro : le nuove seniores e le under 16. Dal fenomeno Andreoli al quartetto pronto per il Grande salto : Siamo soltanto a metà stagione ma come sempre nella Ginnastica artistica bisogna avere l’occhio lungo e si deve già iniziare al futuro più lontano. L’Italia seniores sta ormai per incominciare il lungo cammino di preparazione che ci condurrà ai Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) dove si andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma in questa tarda primavera (per il calendario, il meteo non vuole saperne) è già ...

Consigli Fantacalcio 35^ giornata Serie A 2018/2019 : Il Grande Salto della Dea : I nostri Consigli per la 35^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Atalanta-Genoa: Incontenibile ZapataChi schierare: Gomez, Mancini, Masiello squalificati, Toloi infortunato; Gasperini dovrà lavorare di fantasia ma contro il Genoa non esistono alternative ai tre punti. Il centravanti colombiano sicuro marcatore; finalmente abbiamo ritrovato Pasalic. Gollini dovrebbe mantenere la porta ...