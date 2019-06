Il futuro nemmeno per sogno

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Vittorio Macioce Un maturando su due non sa cosa faràI sogni non te li regala nessuno. M. vede solo la data dell'esame. Non è domani e questo un po' lo rassicura. Al dopo non vuole pensare, perché è uno spazio bianco senza indicazioni, troppo profondo da riempire e lui non sa davvero cosa metterci. M. non sopporta certe domande e gira le spalle ogni volta che gli chiedono: cosa farai da grande? Non lo sa. Non sa quello che accadrà a settembre. Aspetta solo l'estate, come la sua ragazza, come i suoi amici, come tanti come lui. Uno su due. Uno su due non sa cosa scegliere dopo la maturità. Ma poi chissà chi le scrive queste statistiche? M. non ha mai conosciuto uno che vuole fare l'astronauta, il pompiere o il pilota di rally. Non ha tutta questa fretta di andare incontro al. Non esiste. Tanto vale aspettarlo, qui, con l'unica speranza di cavarsela. Quello che ...

