Il doppio gioco per prosciugare Forza Italia

(Di venerdì 14 giugno 2019) C’è un motivo se Silvio Berlusconi ha spiegato ai suoi, parlando dell’eventualità del voto: “Ho parlato con Matteo. Lui sa che ha bisogno dei nostri voti al Sud, i rapporti tra noi sono otti mi”. E c’è un motivo se Giovanni Toti, il suo ex delfino che sta per mettersi in proprio, giovedì pomeriggio ha spiegato a un gruppo di parlamentari di, riuniti nella sede romana della regione Liguria: “Dobbiamo stare pronti per quando si vota, che non penso sarà a breve, e creare il nostro contenitore moderato, alleato con Salvini, perché è chiaro che non si alleerà mai più con Berlusconi”.La politica è anchesu più tavoli, simulazione e dissimulazione. E Salvini deve averne imparato tutte le malizie in questa manovra tesa a rassicurare Berlusconi, dando al tempo ...

