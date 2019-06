Il caso Guardiola | ovvero giocare in Borsa sull’emozione

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Vincenzo Imperatore ha scritto oggi un pezzo per Lettera 43 dal titolo “IlJuve: quando l’emotività invade i mercati” per spiegare come il dibattito e le incertezze intorno alla panchina della Juve hanno influenzato il mercato azionario. Ne riportiamo alcuni stralci: SUL TITOLO JUVENTUS L’EUFORIA DEGLI INVESTITORI Prendete il titolo della Juventus, è aumentato nell’ultimo periodo del 30% mica perché hanno preso davvero Pep. No, è aumentato perché la notizia dell’arrivo del catalano porta entusiasmo negli investitori. Il prezzo di un’azione oscilla quando c’è una notizia positiva che coinvolge la società. «La Juve ha in mano», il titolo schizza. Ora, facciamo che il prezzo reale di un’azione Juventus vale 1, l’emozioneporta quel prezzo a 4, oltre il suo effettivo valore. Le notizie, però si sa, si espandano step by step. Arrivano prima a ...

