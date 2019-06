Il calciatore si chiama Maometto | ultras razzisti lo minacciano È bravo | ma

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ha 23 anni, viene dalla Nigeria, è un cattolico praticante ed è considerato uno dei migliori giocatori del campionato israeliano. Dopo un’ottima stagione è stato acquistato dal più blasonato club di Israele per 2,5 milioni di dollari, una cifra record per il loro campionato. Sembra una delle tante favole a lieto fine del calciomercato estivo, ma non è così.C’è infatti un problema. La squadra in cui si è appena trasferito - il Beitar Jerusalem - ha tra i tifosi uno dei gruppipiù di ultradestra,e suprematisti ebraici di tutto il Paese. E il nome del nuovo acquisto proprio non gli va giù. Il centrocampista siinfatti Ali Mohamed, come, il profeta della religione islamica, e questo per “La Familia” - il nome dei tifosi xenofobi - è inaccettabile. Non possono ...

