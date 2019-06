I Toronto Raptors vincono gara 6 e diventano campioni NBA per la prima volta

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) IsonoNBA per lanella loro storia. Hanno superato in6 delle finali playoffs i Golden State Warriors per 114-110 chiudendo la serie sul 4-2. Quella che si è consumata nella notte italiana è stata la partita più intensa di queste finali ed è un'altra volata a decidere il match, come in5. Ma questo è l'anno dei. Lo si capisce da quei dettagli che possono decidere una serie di playoff: gli infortuni, i canestri inaspettati, le piccole giocate nelle pieghe della partita. Alla fine, in una sfida così equilibrata, sono stati questi gli elementi a far prevalere la squadra canadese. Onore ai Warriors, incerottati, privi per lunghi tratti di alcuni tra i suoi fuoriclasse ma mai domi fino all'ultimo secondo del match. In avvio nessuna delle due squadre sembra subire la pressione. Si segna a profusione: il primo quarto finisce 33-32 con ...

