I nazionalisti hanno presentato il loro nuovo gruppo all' Europarlamento

I nazionalisti hanno perso in Ue. Accetteranno il verdetto democratico? : Bruxelles. La danese Margrethe Vestager parte in pole-position per succedere a Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione, dopo che gli elettori hanno deciso di mobilitarsi in massa per le elezioni europee e premiare i partiti più europeisti. La temuta ondata sovranista e nazionalista non