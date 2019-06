“I giovani e la febbre del sabato sera” | dall’Ordine dei Medici di Napoli il dossier

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Le intossicazioni da alcol e droga, così come gli incidenti stradali legati all’abuso di sostanze, danno forma aad un vero e proprio bollettino di guerra. Sono numeri allarmanti quelli emersi nel corso dell’incontro dal titolo “Ie ladel, voluto e organizzato dalla Commissione Comunicazione e dal CUG dell’OMCeO. Uno «sballo mortale», come lo ha definito senza mezzi termini Giuseppe Galano, responsabile della Centrale operativa del 118 die attività territoriali: “I dati ci dicono che il consumo di allucinogeni, anfetamine e droghe sintetiche – ha spiegato – si diffonde ormai con estrema facilità tra ie anche tra gli adolescenti. Ed è un fenomeno in continuo aumento, anche perché i costi di queste droghe sono bassi si possono reperire con estrema facilità“. Ad aggravare la pericolosità di queste sostanze, si ...