ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Mentrecontinua a lavorare sul suo, si moltiplicano le cattive notizie. Tokyo Electron e Western Digital hanno abbandonato il colosso cinese, e il lancio del nuovo notebook Matebook è stato cancellato proprio per via delle restrizioni statunitensi.riammessa alla SD Association, il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q Partiamo dal, che sarebbe noto come HongMengOS, su cui non ci sono informazioni ufficiali, ma molte ipotesi interessanti. Stando a quanto riportato dal ChinaDaily, uno dei punti chiave del nuovodidovrebbe essere la compatibilità con tutte le applicazioni Android. Più che un’ipotesi questa è una doverosa realtà, se l’azienda cinese vuole continuare ad offrire agli utenti app e servizi d’uso ...

Cascavel47 : Huawei deposita il nome del sistema operativo proprietario ma altri fornitori la snobbano -