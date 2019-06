Higuain Juventus | colpo di scena | il Pipita ha scelto il suo nuovo futuro!

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

Calciomercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...

Juventus - in caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Per Dagospia alla Juventus andrà Inzaghi : “CR7 non vuole né Sarri né Higuain” : Per Dagospia, il prossimo allenatore della Juventus sarà Simone Inzaghi. Dagospia esclude categoricamente l’arrivo di Guardiola. Ed esclude anche Sarri. Un problema – scrive Dagospia – si chiama Higuain. “Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”. CR7 avrebbe voluto Ancelotti. Ma De Laurentiis si è opposto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino ecco “l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, ...

Juventus - Sarri il piano B : da Higuain a Dybala - ecco la sua Juve : Juventus – La dirigenza della Juventus sta lavorando incessantemente per provare a chiudere il prima possibile il capitolo legato alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il profilo con più chance di varcare i cancelli della Continassa sarebbe quello di Sarri. Il tecnico del Chelsea, club che non lo considererebbe imprescindibile, infatti avrebbe […] More

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Calciomercato Juventus - la probabile formazione con Sarri : Higuain sarebbe titolare : C'è grandissima attesa per chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. La decisione, naturalmente, influenzerà tutta la prossima sessione di Calciomercato estivo. Sono stati fatti vari nomi per la panchina bianconera: Didier Deschamps si sarebbe tirato fuori, così come José Mourinho, che è rimasto ancora molto legato all'Inter. Josep Guardiola sembra un sogno e allora, al momento, sarebbe in pole position ...

Juventus - Higuain torna alla base e CR7 fatica a trovare un partner : perchè non trattenerlo? : Gonzalo Higuain rientrerà alla Juventus dopo un’annata ricca di delusioni tra Milan e Chelsea: i bianconeri cosa ne faranno? Gonzalo Higuain si appresta a tornare alla Juventus nella prossima estate. Il Chelsea ha fatto capire che non intende puntare su un calciatore molto costoso e sinora poco produttivo, al di là di come andranno a finire le dinamiche legate al blocco del calciomercato. Ai Blues torneranno Batshuayi ed Abraham, i ...

Higuain-Juventus - ora cambia tutto : “nuovo” futuro per il Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Come riportato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport“, resta leggermente in bilico il futuro di Gonzalo Higuain, ma con qualche certezza in più. Di fatto, dopo il netto successo del Chelsea nel match di ieri pomeriggio, il club inglese si sarebbe avvicinato totalmente all’obiettivo Champions League. Una qualificazione che potrebbe aprire totalmente […] More