Higuain | il fratello annuncia | “Gonzalo ha deciso | ecco dove giocherà l’anno prossimo”

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nicolasmioresta alla Juventus A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolase agente di Gonzalo. Queste le sue dichiarazioni sul futuro calcistico del: “accostato a Roma e Fiorentina? Voglio chiarire che a noi non hanno comunicato nulla, poi mioè sotto contratto con la Juve e Gonzalo vuole rispettare il contratto e quindi restare altri 2 anni al club bianconero. Il suo rendimento alla Juve è stato buono e l’esperienza di giocare in un’altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo seancora in Italia, lo farà solo alla Juve, che ne detiene il cartellino. Credo che questo possa essere l’anno di Gonzalo che ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera ...

