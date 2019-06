Guardiani della rivoluzione iraniana in un video accanto alla petroliera danneggiata

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) In unfatto circolare dal Pentagono, annunciato ieri dall’amministrazione Usa, si vede quella che viene descritta come una imbarcazione con deiiraniani (Pasdaran), intenti a rimuovere quella che appare essere una mina magnetica inesplosa dal fiancogiapponese, la Kokuka Courageous,probabilmente da un’altra mina, ieri nel Golfo di Oman. Le immagini in bianco e nero circolano in queste ore sui media.

