Gruppo FCA - Nuove partnership con Enel X ed Engie

Motori – Mancata fusione FCA-Renault : ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese : Il Gruppo Renault rilascia un comunicato stampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Il Gruppo Renault esprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l’approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione di Renault per la fiducia. Riteniamo che questa ...

FCA - Il capo delle vendite Usa denuncia il Gruppo : Reid Bigland, responsabile commerciale per gli Stati Uniti della Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato una denuncia contro il gruppo automobilistico per il trattamento ricevuto nel corso dell'indagine avviata dalle autorità federali statunitensi sul caso delle vendite gonfiate. Bigland, in particolare, ha accusato la FCA di averlo trasformato in un capro espiatorio per le pratiche commerciali al centro dell'indagine.Le accuse di vendetta ...

Fca-Renault - ancora un rinvio. Il cda del Gruppo francese non decide sulla proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...

Fca-Renault - verso il terzo Gruppo mondiale auto. Bene i mercati : Con una stringata comunicazione il cda di Renault ha detto un primo si' alla proposta di fusione paritetica avanzata lunedi' scorso da Fca. "Il Consiglio ha deciso di studiare con interesse l'opportunita' di una combinazione e di approfondire le discussioni su questo tema", spiegano in maniera ufficiale da Boulogne-Billancourt, quartier generale della casa della losanga, il cui cda si vedra' di nuovo oggi "a fine giornata". La notizia era stata ...

Motori – FCA-Gruppo Renault - quanto varrà questa fusione? : FCA-Renault: la fusione creerebbe il terzo costruttore del mondo, se alle due si unissero le nipponiche Nissan e Mitsubishi… L’ipotetico Gruppo che nascerà dalla fusione tra l’italo-americana FCA ed il gruppo francese Renault potrebbe generare un colosso dell’automotive, di fatti l’unione delle due aziende creerebbe il terzo più grande costruttore al mondo con circa 9 milioni di veicoli venduti, alle spalle ...

Motori – Fusione FCA-Gruppo Renault - anche la politica scende in campo : Fusione FCA-Gruppo Renault, la politica italiana pensa all’acquisto di quote azionarie del gruppo italo-americano per bilanciare le quote di proprietà del Governo francese sul gruppo Renault Dopo la proposta avanzata dalla FCA al Gruppo Renault e la pronta risposta del Gruppo francese,la notizia della probabile Fusione tra questi due gruppi smuove anche la politica, di fatto la Nazione francese è già proprietaria del 15% delle quote ...

Gruppo FCA - Le italiane nate da alleanze e joint venture FOTO GALLERY : In queste ore impazza la notizia di una possibile fusione alla pari tra FCA e il Gruppo Renault, sulla quale si è già pronunciato Mike Manley con una lettera ai dipendenti e di cui stiamo seguendo in diretta gli sviluppi. Un accordo che, secondo il professor Tommaso Berta della Bocconi, potrebbe mettere addirittura in discussione lalleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Di certo, uneventuale fusione aiuterebbe il Gruppo italoamericano a ...

Motori – Mega accordo FCA-Group Renault - ecco la risposta del Consiglio di Amministrazione del Gruppo franco-nipponico : Mega accordo FCA-Group Renault, ecco la risposta del Grupo franco-nipponico alla proposta ufficiale del marchio italo-americano Il Consiglio di Amministrazione di Renault si è riunito in data odierna per esaminare la proposta ricevuta da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) relativa ad una potenziale fusione al 50% tra Renault S.A. e FCA. Dopo aver passato attentamente in rassegna i termini di questa proposta amichevole, il Consiglio di ...

Fca : proposta fusione con Gruppo Renault : 7.44 Fca ha presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault "per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo". La fusione tra Fca e gruppo Renault non comporterà nessuna chiusura di stabilimenti. Lo precisa la nota di Fca. Il CdA della casa automobilistica francese è convocato per stamattina proprio per esaminare la proposta.