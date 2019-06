Grandi navi Venezia | Toninelli boccia l’idea della Lega | “Criticità su sicurezza” Allo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il ministro alle Infrastrutture, Danilo, ha effettuato un sopralluogo ae in Laguna per verificare di persona le soluzioni possibili del problema. E ha dichiarato che sono solo due: far attraccare lenel porto di Chioggia o realizzare un terminal alla bocca di porto del Lido, in zona San Nicolò. Hato in modo netto, la soluzione caldeggiata dal ministro Matteo Salvini, dal governatore Luca Zaia e dal sindaco diLuigi Brugnaro di portare lea Porto Marghera: troppo pericoloso, per il traffico di petroliere, e comunque soggetto alle normative Seveso, su un’area che è da bonificare. “Vogliamo trovare una soluzione definitiva per portare fuori dal bacino di San Marco e dal CanaleGiudecca le– ha detto il ministro dopo la visita – Finora esistevano alcune idee, ma non progetti, come ha detto ...

