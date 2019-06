Grandi navi a Venezia | Toninelli | San Nicolò e Chioggia come alternative ...

Grandi navi Venezia - Toninelli boccia l’idea della Lega : “Criticità su sicurezza”. Allo studio due possibili soluzioni : Il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha effettuato un sopralluogo a Venezia e in Laguna per verificare di persona le soluzioni possibili del problema della Grandi navi. E ha dichiarato che sono solo due: far attraccare le navi nel porto di Chioggia o realizzare un terminal alla bocca di porto del Lido, in zona San Nicolò. Ha bocciato in modo netto, la soluzione caldeggiata dal ministro Matteo Salvini, dal governatore Luca Zaia e ...

Grandi navi a Venezia - un "referendum"? : 15.35 "Vogliamo trovare una soluzione definitiva per portare fuori dal bacino di San Marco e dal Canale della Giudecca le Grandi navi". Lo assicura il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, dopo un sopralluogo a Venezia, spiegando che "i tecnici hanno filtrato alcune idee e ora abbiamo le ipotesi di San Nicolò e Chioggia". Bocciata invece l'ipotesi Marghera. Toninelli non esclude un referendum tra i Veneziani: "E' importante costruire un ...

Grandi navi in laguna : Toninelli ipotizza un referendum tra i veneziani : "Siccome siamo il Movimento Cinque stelle e non vogliamo far calare dall'altro una decisione porteremo ai cittadini tutte le informazioni che non avevano e magari poi faremo anche un referendum, perché no". L'ha detto il ministro Danilo Toninelli parlando di Grandi navi al termine di un sopralluogo effettuato oggi a Venezia.

Grandi navi via da Venezia - Toninelli vuole spostarle a Chioggia : Prime indicazioni su quali obiettivi avrebbe il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’opera colossale bloccherebbe il deposito di Gpl a Chioggia odiato dai Cinquestelle. Un decreto già pronto...

Le Grandi navi inquinano. Un costo invisibile che in realtà paghiamo tutti : Negli scorsi giorni ha fatto notizia la nave da crociera che ha urtato un battello nel canale della Giudecca, a Venezia. Quello delle grandi navi da crociera in laguna è talmente “un fenomeno becero e grottesco” che non vale neppure la pena di parlarne. Se ve ne accenno è solo perché vorrei approfondire il tema del rapporto fra grandi navi, da crociera o cargo, e il loro impatto ambientale. Prima però un ricordo personale. Era l’inizio degli ...

Venezia - il prefetto annuncia denunce per i manifestanti No Grandi Navi : Adesso arriveranno le denunce, parola di prefetto. Ventidue anni dopo la presa del Campanile di San Marco da parte dei Serenissimi con il Leone marciano, le cui immagini fecero il giro del mondo con il Tanko che girava per la Piazza, come il panzer di una forza d’occupazione. Da allora era scattato il divieto. Ventidue anni dopo, altre bandiere hanno sventolato nel luogo proibito, interdetto a ogni manifestazione politica. Sono le bandiere ...

Il braccio di ferro sulle Grandi navi in Laguna è diventato protesta popolare : Almeno 8mila persone hanno partecipato a Venezia alla manifestazione contro il transito delle Grandi Navi in Laguna. Tra gli striscioni esposti scritte come "Fuori le Navi dalla Laguna" e "No alle Navi e sì al rispetto della Laguna". La nuova mobilitazione del comitato 'No Grandi Navi' è stata lanciata dopo l'incidente di domenica scorsa in cui una nave della Msc ha urtato la banchina e un battello turistico attraccato alla banchina si ...

Piazza San Marco invasa dalle bandiere "No Grandi Navi" a Venezia : Un corteo partecipato, circa 6 mila persone, contro le Grandi Navi nella Laguna di Venezia. I manifestanti sono riusciti a raggiungere Piazzetta San Marco, tra le colonne di Marco e Todaro, poco distante dal bacino intitolato al santo patrono della città in cui transitano le navi da crociera.Tra gli striscioni esposti scritte come “Fuori le navi dalla laguna” e “No alle navi e sì al rispetto della laguna”. ...

