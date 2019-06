Grande raduno - Le Panda tornano a Pandino il 22 e 23 giugno

quattroruote

(Di venerdì 14 giugno 2019) Mai località fu più azzeccata per undedicato a unautomobile. Torino? Monza? Le Mans? No,! Per il terzo anno consecutivo, ledi ogni generazione (non solo ilper antomasia) si incontreranno in provincia di Cremona per dar vita al piùappuntamento al mondo dedicato alla celebre citycar italiana, al quale è già possibile iscriversi.Il sabato. Per la prima volta, levento si terrà su un intero weekend, quello dei giorni 22 e 23. Il programma prenderà il via alle 18 di sabato nella corte interna del Castello Visconteo di, dove non mancherà la partecipazione di animatori e youtuber, mentre fino a tarda notte terrà banco un deejay set. Chi vorrà, potrà persino dormire in tenda allesterno dello storico edificio.La domenica. Ma il veroavrà luogo il giorno successivo, con la consueta carovana delle, ma anche con prove di ...

Giampaolocerri : Una giornata particolare e che non dimenticherò tanto facilmente....anzi non la dimenticherò proprio mai!! - Giampaolocerri : Venticinquesimo compleanno per Nuovi Orizzonti - Nuovi Orizzonti - aalcobendasatm : RT @AliprandiJacopo: #ASRoma, grande emozione al Memorial #DeFalchi. Raduno con tifosi di Roma, Panathinaikos, Atletico Madrid e Fortuna D… -