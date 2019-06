Grande Fratello Vip anticipazioni | Romina Power rifiuta la conduzione

lanostratv

(Di venerdì 14 giugno 2019)dice no al GF Vip? L’indiscrezione Ieri il popolare blog televisivo TvBlog.it ha riportato un’indiscrezione che ha fatto molto discutere. Difatti secondo le loro fonti, Simona Ventura esarebbero state in lizza per condurre la nuova edizione delVip. Ma dopo nemmeno 24 ore da questa news, ecco arrivare un importante aggiornamento. Di cosa si tratta? Sempre secondo TvBlog.it, pare che, in queste ultime ore, abbiato la proposta della produzione di condurre la versione vip del padre di tutti i reality show. Il motivo?avrebbe declinato l’invito perchè avrebbe ritenuto di essere poco adatta a questo tipo di programma. Un rumor che ovviamente ha già gettato nella disperazione più totale i suoi numerosi fan, i quali avrebbero voluto rivederla in Tv in questo ruolo decisamente inedito....

