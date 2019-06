Governo | Sergio Mattarella firma decreto sicurezza bis e la legge “Sblocca cantieri”

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il Governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo . L' incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Sergio Mattarella sotto scacco per il caos al Governo : non è come Giorgio Napolitano - ma... : Sergio Mattarella negli ultimi mesi ha sonnecchiato come un dio sopra le nuvole, sia detto senza offesa, ma con tanti complimenti. Abituati come eravamo a un presidente voglio-posso-comando quale fu Giorgio Napolitano, abbiamo vissuto il distacco delle mani del Quirinale dalla pasta del potere legis