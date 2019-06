Golfo | l' azzardo calcolato di Trump Strali vs l' Iran guardando alla Fed

affaritaliani

(Di venerdì 14 giugno 2019) Sale la tensione tra Usa edopo il secondo attacco in un mese a petroliere che transitavano per lo stretto di Hornmuz, in Medio Oriente. Per ora il petrolio non reagisce, perchè pesano di più i timori sulla tenuta della crescita mondiale, ma se si arrivasse al blocco dello stretto le cose potrebbero cambiare. Le banche centrali, a partire dFederal Reserve (e forse dBce) potrebbero tornare a tagliare i tassi e comunque interromperebbero il "tightening" consentendo un ulteriore recupero dei bond e delle borse. Ma poi riaffiorerebbero timori sulla crescita mondiale, specie se gli Usa dovessero usare toni sempre più duri contro Teheran, ma anche nei confronti di Pechino e di Mosca. L'Italia potrebbe tuttavia ottenere qualche beneficio dal calo generalizzato dei tassi sui titoli di stato, specie in vista della prossima legge finanziaria ...

