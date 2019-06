Golden State Warriors | si chiude il ciclo della squadra più forte di sempre | la

Finals NBA – Il graffio dei Raptors - Golden State detronizzata : Toronto è campione per la prima volta : I Raptors si impongono alla Oracle Arena e chiudono le Finals NBA, conquistando l’anello per la prima volta nella propria storia La prima volta non si scorda mai, i Toronto Raptors sono campioni NBA al termine di una serie pazzesca, vinta con merito al cospetto di Golden State. Gara-6 segue il copione di queste Finals, intensa e adrenalinica più che mai, con punti a profusione e un pubblico caldissimo degno di un match decisivo per ...

NBA Finals 2019 : Toronto è campione! Primo titolo per i Raptors. Golden State cade in una gara-6 bellissima : I Toronto Raptors sono campioni NBA 2018/2019. Primo storico titolo per i canadesi, che diventano anche la prima squadra non americana a conquistare l’ambito trofeo. Toronto espugna per la terza volta la Oracle Arena per 114-110, vincendo gara-6 e chiudendo la serie per 4-2 contro una Golden State che ha lottato fino all’ultimo possesso. Kawhi Leonard completa la sua missione. Era arrivato a Toronto,, dopo gli anni a San Antonio, per ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors campioni. Vittoria 114-110 in gara-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito in queste notti. I Toronto Raptors sono campioni NBA Golden State si deve rammaricare per l’incredibile sfortuna avuta in queste Finals e per l’ennesimo infortunio ad una delle sue stelle. Klay Thompson ha abbandonato il campo a fine terzo quarto, chiudendo da miglior marcatore con 30 punti. Non bastano anche i 22 punti di ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine terzo quarto (88-86) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La notizia intanto è quella che Klay Thompson non tornerà in campo. 91-91 TRIPLA DI VANVLEET! 91-88 Penetrazione vincente di Cook. 89-88 Layup di Ibaka. 89-86 Piazzato di Ibaka. 89-84 Un solo libero per Cousins. FINISCE IL terzo quarto! Non vale l’ultimo tap in offensivo di Leonard. Golden State è avanti di due punti, ma ha perso anche Klay Thompson, che è rientrato negli spogliatoi per ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti a fine secondo quarto (60-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL secondo quarto! Si chiude un primo tempo bellissimo. Toronto guida con 21 punti di un ottimo Kyle Lowry, mentre Thompson tiene a galla Golden State con 18 punti. Palla persa da Golden State. 57-60 Grandissima penetrazione di Lowry. 28 secondi alla fine. 57-58 Tre liberi per un perfetto Klay Thompson. Terzo fallo di Kawhi Leonard. Thompson va in lunetta. 54-58 Dentro anche il libero ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti a fine primo quarto (33-32) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! Toronto è avanti di un solo punto al termine di una spettacolare prima frazione. Quindici punti per uno scatenato Kyle Lowry, sono dieci invece per Klay Thompson. 32-33 Due liberi di Steph Curry. Otto secondi alla fine. 30-33 Stepback di Leonard. Si muove solo la retina. Ultimo minuto del quarto. 30-31 Piazzato di Ibaka. 30-29 Tripla di Curry. primo quarto ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : gara-6 da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-6 delle NBA Finals 2019. I Warriors per andare alla “bella”, i Raptors per scrivere la storia. Sarà un match emozionate e da brividi e si torna a giocare in quella Oracle Arena, che ospita la sua ultima partita. Dopo 47 anni, infatti, si chiude la casa dei Warriors, che dal prossimo anno ...

VIDEO/ Toronto Golden State - 105-106 - : Curry - 'eravamo spalle al muro' - NBA finals - : VIDEO Toronto Golden State, 105-106,: gli highlights di gara 5 giocata questa notte alla ScotiaBank Arena. I Warriors si portano 2-3 nelle Nba finals 2019.

Finals NBA – Tifoso speciale per Golden State - Douglas Costa vola ad Oakland per Gara-6 [FOTO] : L’esterno della Juventus è ad Oakland per assistere a Gara-6 delle Finals NBA tra Golden State e Toronto, con quest’ultimi in vantaggio 3-2 Secondo match point per Toronto in Gara-6, i Raptors infatti potrebbero festeggiare nella notte italiana il titolo NBA, basta una vittoria contro Golden State per alzare al cielo l’anello. Un epilogo che non si augura Douglas Costa, volato ad Oakland per assistere al match e fare il ...

Kevin Durant - rottura del tendine d’Achille : infortunio killer di carriere. Golden State a processo : quanto è giusto rischiare pur di vincere? : Confermata la rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: dovrà stare fuori un anno e al suo ritorno potrebbe non essere più il giocatore che conosciamo. Golden State finisce sotto accusa per la gestione del suo infortunio All vista di Kevin Durant che usciva dalla Scotiabank Arena zoppicante, portato a braccio, anche il più ottimista dei tifosi di Golden State Warriors ha temuto il peggio. Non solo da Dub Nation, ma anche gli ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-5 : Come in ogni notte di Finals, anche in gara-5 si è visto lo spettacolo di ciò che può accadere in incontri decisivi come questo, tra stoppate, passaggi difficili da credere se non fossero veri e triple di un’importanza capitale. I primi due posti della top 5 di stanotte vanno, per forza di cose, agli Splash Brothers: Steph Curry e Klay Thompson, capaci di far letteralmente risorgere dalle ceneri i Golden State Warriors e di portare a ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...