Gold Cup | pronostici Girone A 16-6-2019 e scommesse

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Lozano - tutto fermo per la Gold Cup - ma il Napoli potrebbe stancarsi di aspettare : Napoli sempre in pole position per Lozano. Ma l’affare si è complicato perché la società dopo aver appreso il reale interesse del Napoli, ha preso tempo e ha deciso che non vuole sbilanciarsi prima che sia finito l’impegno con la nazionale del calciatore. Una decisione di interesse ovviamente che mira a mettere in mostra il calciatore e a far alzare il prezzo di cartellino. Ma già così Lozano sarebbe una tra le cessioni più costose ...

Samsung Volley Cup A2 – Fantastica impresa della Golden Tulip : Trento ko in Gara-3 - finale assicurata : Samsung Volley Cup A2: impresa Golden Tulip a Trento, batte 3-1 la Delta Informatica in Gara-3 e vola in finale. Duello con la Zambelli per l’A1, si parte domenica 12 maggio al PalaVignola di Caserta in diretta esclusiva su LVF TV La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è la seconda finalista dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le rosanero di Dragan Nesic riescono nell’impresa di conquistare in ...

Suzuki Rally Cup - Scalzotto vince al Rallye Elba ed insidia Goldoni in classifica : Il resoconto del monomarca al Rallye Elba Dopo la vittoria di Goldoni al Rally 1000 Miglia, primo atto del Suzuki all'interno del CIWRC, il Rallye Elba, qui la cronaca della gara assoluta, viene ...

Samsung Volley Cup A2 – Play Off Promozione : Golden Tulip e Zambelli in semifinale : Samsung Volley Cup A2: Play Off Promozione, Golden Tulip e Zambelli in semifinale. Caserta vince a Soverato, Orvieto passa a San Giovanni in Marignano. Semifinali dal 28 aprile, entrano in gioco Delta Informatica e Barricalla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e Zambelli Orvieto superano il primo turno dei Play Off Promozione di Serie A2 Femminile, qualificandosi per le semifinali. Le rosanero fanno la voce grossa a Palmi, superando 3-0 il ...