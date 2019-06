Gli Usa pubblicano un video che accusa gli iraniani | ma l’armatore giapponese smentisce 

Oman - scontro e tensione sulle petroliereVideo Usa : "Gli iraniani rimuovono mine"L'armatore : oggetti volanti - poi il botto : L'esercito Usa ha diffuso un video che mostra - a suo giudizio - i Guardiani della Rivoluzione (l'elite dell'esercito iraniano) mentre ritirano una carica non esplosa dallo scafo di una delle petroliere attaccate. La versione dell'armatore è differente.

Toronto campione Nba - è il primo titolo vinto fuori daGli Usa. Festeggia anche l’italiano Scariolo : Il frastuono delle migliaia di tifosi in festa a Jurassic Park a Toronto arriva fino alla Baia di Oakland, dove la Oracle Arena cade in un assordante silenzio. Toronto vince gara6 in casa dei Golden State Warriors privi di Kevin Durant e con Klay Thompson che va ko (114-110) e si aggiudica il titolo Nba, il primo che esce dai confini statunitensi p...

CONSIGli NON RICHIESTI/ Il 'cuore' da usare per prendere decisioni aziendali : prendere decisioni è difficile. Può esserlo ancora di più in azienda se non si segue un metodo che ponderi bene le conseguenze

Golfo di Oman - esplosioni su due petroliere. Gli Usa accusano l’Iran e non escludono una risposta militare : Un siluro avrebbe colpito almeno una petroliera. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che l’Iran è «responsabile degli attacchi». L’Onu: «Il mondo non può permettersi un conflitto»

USA - polizia uccide afroamericano : guerriGlia a Memphis : Proteste e guerriglia urbana a Memphis, nel Tennessee. La comunità afroamericana è in subbuglio dopo l'uccisione di un uomo di colore, Brandon Webber, di 20 anni, da parte dell'US Marshals nella serata di ieri. Il giovane è stato ucciso a Frayser, zona nord della città. Secondo la ricostruzione offerta dal Bureau of Investigation, la task force per la cattura dei ricercati sarebbe entrata in azione nella serata di mercoledì dopo aver ...

Due petroliere sotto attacco nel Golfo dell'Oman - è giallo. Gli Usa : «Iran responsabile» : Nel giorno chiave della missione giapponese per riaprire il dialogo tra Iran e Stati Uniti, la tensione nel Golfo è tornata a infuocarsi. Mentre il primo ministro Shinzo Abe sedeva a...

Diabete e Glicemia alta : infiammazione intestinale e microbiota possono causare l’insorgenza della patologia : Sappiamo da tempo che i pazienti con Diabete di tipo 1 (T1D) manifestano infiammazione a livello dell’intestino e alterazione della barriera intestinale prima dell’insorgenza della malattia. Una ricerca pubblicata oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) descrive per la prima volta il meccanismo di causa-effetto tra i due fenomeni in topi suscettibili al Diabete, ovvero topi in cui il sistema immunitario è già in grado di ...

Clima - Coldiretti PuGlia : “La tropicalizzazione causa l’invasione dei pappagalli verdi - danni alle mandorle” : Con la tropicalizzazione del Clima si sta verificando una invasione di pappagalli nelle campagne che, dal primo insediamento a Molfetta, hanno preso possesso di città e campagne a Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, fino a spingersi sull’Alta Murgia. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia per la proliferazione esponenziale dei pappagalli verdi che si nutrono ...

Cos’è l’encefalopatia ipoGlicemica da litchi - la malattia mortale causata dal saporito frutto : I due amminoacidi ipoglicina A e metileniclopropilglicina (MCPG) contenuti nei frutti delle piante Sapindaceae come il litchi, in determinate condizioni possono scatenare una encefalopatia ipoglicemica, una malattia acuta potenzialmente letale, soprattutto per i bambini. Le sostanze, che provocano grave alterazione metabolica, si trovano in concentrazioni maggiori nei frutti acerbi. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Assange - la Gran Bretagna firma la richiesta di estradizione neGli Usa. Ma a decidere sarà il Tribunale : Il ministro dell’Interno della Gran Bretagna, Sajid Javid, ha firmato una richiesta di estradizione per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks accusato negli Stati Uniti di 17 capi d’accusa per la diffusione di informazioni classificate. L’atto di Javid ha un valore puramente tecnico e preliminare: a decidere, come ha precisato lo stesso ministro, sarà il Tribunale. La prima udienza formale è prevista per il 14 giugno, ma il caso ...

Hong Kong - Gli scontri rischiano di complicare la contesa tra Usa e Cina : di Roberto Iannuzzi* A partire dal 9 giugno scorso, centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong sono scesi in piazza per manifestare contro un disegno di legge che permetterebbe l’estradizione dei sospetti criminali dalla città verso la Cina continentale. Ciò che i dimostranti temono è che la legge consenta al governo cinese di far estradare anche i numerosi dissidenti politici residenti nella città. Dopo un avvio pacifico, le proteste sono ...