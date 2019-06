Gli eSport tornano in TV | Daniele Bossari conduce su DMAX House of eSports

IKEA lancia una linea di prodotti gaming focalizzati sull'accessibilità e Gli eSport : IKEA sta collaborando con la società medicale UNYQ per lanciare una linea di prodotti gaming focalizzata sull'accessibilità e gli eSport, riporta Engadget.UNYQ progetta e vende prodotti per l'accessibilità creando arti protesici personalizzati e supporti per persone con disabilità. Ha sviluppato un metodo di scansione del corpo di una persona per creare prodotti stampati in 3D che si adattano perfettamente.IKEA ha tratto ispirazione da questa ...

Anche la FIGC abbraccia Gli eSport con le selezioni per il Team e-Foot Azzurro per Euro Under 21 : Il mondo degli eSport si allabra sempre più, e ora Anche la FIGC abbraccia questa realtà in occasione degli Europei di calcio Under 21.Con Euro Under 21 infatti, per la prima volta, si terrà Anche una competizione virtuale e la FIGC ha dato il via alle selezioni per il futuro Team e-Foot Azzurro che scenderà in campo a Euro 2020.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale FIGC per tutti i dettagli sulle selezioni e su Euro 21:Leggi altro...

La Figc sbarca neGli eSports : nasce la nazionale azzurra : La Figc entra nel mondo degli e-Sports con la nazionale di e-Foot. La maglia azzurra varca nuovi confini e abbraccia un settore sempre più in espansione, soprattutto tra i giovani, che sarà presente sia all’Europeo UEFA che al Mondiale FIFA. In autunno inizieranno le selezioni che consentiranno agli “Aspiranti Azzurri” di conquistarsi sul campo (quindi […] L'articolo La Figc sbarca negli eSports: nasce la nazionale azzurra è stato ...

Logitech e Gli eSport : un amore che funziona - articolo : Nella splendida cornice del LEC Studio di League of Legends Logitech presenta il suo nuovo mouse top di gamma, il G502 Lightspeed.Una volta riservate solo a coloro che facevano dell'eSport il loro mestiere, oggi le periferiche PC da gaming ad alta tecnologia vivono una vera e propria età dell'oro, avendo conquistato i cuori di una larghissima fetta di giocatori di tutte le età. Questi prodotti non sono più ambiti esclusivamente da utenti che ...

La Lega Pro entra neGli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

Rapporto suGli Esports in Italia 2019 : È stato presentato, martedì 14 maggio, dall’AESVI presso la Fondazione Catella in Milano il Rapporto sugli Esports in Italia 2019, frutto di una collaborazione con la società di ricerca Nielsen nata con l’obiettivo di dar vita ad un “osservatorio permanente sul fenomeno del gaming competitivo”. Il programma ha visto la partecipazione del presidente AESVI, Marco Saletta, che ha introdotto i lavori del convegno, di Jens ...

WRC 8 miGliora il suo gameplay grazie alla community WRC eSport : Bigben e Kylotonn hanno presentato, per la prima volta in assoluto WRC 8 (in Alpha) ai migliori giocatori eSport di WRC 7 durante i “community Days”. grazie alla licenza ufficiale del FIA World Rally Championship 2019 e alla sua esperienza negli eSport, la serie WRC sta per tornare con un gameplay incentrato sulla simulazione, con nuove aggiunte come il clima dinamico ...

Il pubblico deGli eSports cresce in Italia : fan a quota 1 - 2 milioni : pubblico eSports Italia – Gli eSports crescono anche in Italia. Solamente nell’ultimo anno, il pubblico per le competizioni di videogiochi è cresciuto del 20% raggiungendo gli 1,2 milioni di appassionati tra i 16 e i 40 anni. Il dato tiene in considerazione coloro che seguono almeno un evento di eSports a settimana. Come spiega “Italia […] L'articolo Il pubblico degli eSports cresce in Italia: fan a quota 1,2 milioni è stato ...

Gli eSports in Italia corrono più velocemente che nel resto d'Europa - articolo : In Italia gli esport sono ancora degli adolescenti: crescono velocemente, hanno potenzialità, ma sono ancora piccoli. La situazione fotografata dall'annuale rapporto sugli sport elettronici in Italia dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, infatti, evidenzia due dati in particolare. Il primo parla dei fedelissimi: 350mila, in crescita del 35% rispetto all'anno precedente. Seguono tutti i giorni gli esport e nell'indagine di ...

La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo deGli eSports : Ferrari Netflix – La Ferrari è in trattativa con la piattaforma di streaming Netflix per il suo coinvolgimento in un secondo documentario sul campionato di Formula 1. Inoltre, la casa automobilistica italiana, starebbe preparando il proprio debutto nel mondo degli eSports. Come riporta “SportsProMedia”, il team principle Mattia Binotto ha confermato che la Scuderia italiana […] L'articolo La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel ...

Con i Motor1Days arriva la festa per Gli appassionati di eSport e racing games : Se siete appassionati di eSport o di racing games, non potete farvi sfuggire il Motor1Days, evento dedicato proprio ad appassionati di auto e moto, e che si terrà il 18 e 19 maggio all'Autodromo di Modena.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio: Leggi altro...

La Danimarca investe neGli eSports - coinvolgendo lo sport tradizionale : ...il Ministero della Cultura che raggrupperà un gruppo di esperti che si confronteranno su come portare avanti obiettivi importanti come la costruzione di una struttura sostenibile per gli sport danesi ...