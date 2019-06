oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Uno dei due antipasti più importanti in chiavede France. Oltre aldel Delfinato, che si sta svolgendo questi giorni in terra transalpina, occhio infatti anche aldi, che scatterà domani con una cronometro e che andrà avanti per nove tappe, in preparazione della Grande Boucle. Tanti i nomi grossi presenti sulle strade elvetiche: andiamo a scoprire i papabiliper la vittoria. Dovrebbe essere unaa due in, consulla Grande Boucle quella che ci attende. Il Team INEOS ha infatti perso in questi giorni sfortunatamente Chris Froome, sono pronti però a darsi battaglia Geraint, detentore della Maglia Gialla in Francia, ed il promettente Egan. Entrambi devono ovviamente affinare la condizione per arrivare pronti al grande appuntamento, però già qui inpotrebbero dare spettacolo. Il gallese soprattutto, sfruttando le ...

OA_Sport : Giro di Svizzera 2019: i favoriti. Sfida in casa tra Thomas e Bernal con vista sul Tour de France - AlePasso : Giro di Svizzera 2019: i favoriti. Sfida in casa tra #Thomas e #Bernal con vista sul #Tour de France - nico_gaia : RT @nico_gaia: Bonjour benvenuta nel Mio mondo in svizzera e in giro nel mondo Perché non metti una bella foto sulle belle canzoni Buon ven… -