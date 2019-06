Girelli al cubo e Galli al quadrato | pokerissimo Italia alla Giamaica | azzurre agli

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) La Nazionalena stende lae stacca la qualificazioneottavi di finale, basterà inoltre un pari con il Brasile per chiudere al primo posto Vittoria doveva essere, vittoria è stata. L’non lascia scampo, superandola agevolmente 5-0 al termine di una partita giocata in maniera impeccabile. AFP/LaPresse Difesa attenta, centrocampo preciso e attacco prorompente, con unain stato di grazia. Sono tre i gol segnati dgiocatrice azzurra (oltre ai due acuti di), diventata così capocannoniere della Nazionale superando Barbara Bonansea, ferma a due dopo la doppietta rifilata all’Australia. Tre punti d’oro per le ragazze della ct Bertolini, che salgono così al primo posto del Gruppo C e staccano il pass per la qualificazioneottavi di finale. Basterà adesso un pareggio nell’ultimo match con il Brasile per ...