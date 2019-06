Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi | La promessa tradita sul Pse | Forza

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Giorgia Meloni smaschera Nicola Fratoianni : "Cannoni contro le navi di immigrati? Il suo delirio sinistro" : Giorgia Meloni ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter dove si vede Nicola Fratoianni in diretta a Rainews24 che dice che la leader di Fratelli d'Italia "propone di 'cannonare' navi". Peccato che la Meloni non ha mai sostenuto questa folle tesi: "Non ho mai chiesto di sparare ad alcuna imbarc

Silvio e Giorgia - c’eravamo tanto amati. Berlusconi e Meloni comunicano solo via social : Si punzecchiano. E sono sempre più distanti. Oramai Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni comunicano attraverso i social con toni da avversari più che alleati. Un botta e risposta che si arricchisce di un post della presidente di Fratelli d’Italia che, com’è noto, non le manda a dire: "Apprendo dalla stampa che ieri (giovedì, ndr) Berlusconi avrebbe detto in una riunione 'la Meloni la vedrei bene in questo governo, visto che faceva la baby sitter ...

Giorgia Meloni rivela : "Fratelli d'Italia diventerà un movimento nuovo - sovranista e alleato alla Lega" : Giorgia Meloni è pronta a cambiare e intende costruire un movimento nuovo, rinnovato. "Il progetto di allargamento di Fratelli d'Italia è stato ampiamente premiato dai cittadini col voto. Ora proseguiamo su questo percorso a passi spediti, per costruire un grande movimento sovranista e conservatore,

Giorgia Meloni : "È la disfatta del Movimento 5 Stelle" : A poche ore dai risultati dei ballottaggi in 136 comuni italiani, i principali leader politici si sono già espressi e hanno esultato per le vittorie ottenute, dal Movimento 5 Stelle a Campobasso al Partito Democratico a Cremona, Cesena, Prato e Livorno, senza dimenticare il successo del centrodestra e della Lega.E se Matteo Salvini si è limitato a parlare di "vittoria straordinaria", la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha speso ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Sondaggio Index Research - Giorgia Meloni fa la storia : Fratelli d'Italia supera Berlusconi e Forza Italia : Spunta un ultimo, clamoroso, Sondaggio. La rivelazione è quella di Index Resarch, proposta nel corso di PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Si parte ovviamente dalla Lega, data in leggero calo, al 34% rispetto al 34,4 delle Europee (secondo Tecnè, al contrario, il Carroccio è in crescita). Dunq

Giorgia Meloni - pugno duro sulla Commissione Ue : "Andiamo a vedere il loro bluff. Che lettera devono mandarci" : "Penso che bisogna andare a vedere il bluff, mettiamola così, dell'Unione Europea". Giorgia Meloni, all'ingresso dell'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma, commenta così l'annunciata procedura d'infrazione della Commissione Ue sull'Italia. "La Commissione che a noi manda le lettere e i rischi

Giorgia Meloni si prende l'ex colonnello di Gianfranco Fini : Fratelli d'Italia senza limiti : Non si ferma la campagna acquisti di Fdi. L' ultimo acquisto in casa Fratelli d' Italia è Roberto Menia: ex Finiano, approdato nel partito di Giorgia Meloni, via Lega, grazie all' intesa con il Movimento nazionale per la sovranità, fondato da Francesco Storace e Gianni Alemanno. Menia, infatti, nel

Giorgia Meloni contro governo e Commissione Europea : "Politiche folli. Ma Bruxelles ora si scusi" : Alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni commenta il fatto che la Commissione Europea abbia ufficialmente proposto la procedura d'infrazione contro l'Italia, a causa dell'ultima manovra e dell'eccesso di debito. La leader di Fratelli d'Italia, ovviamente, picchia duro contro i burocrati di Bruxelles

Giorgia Meloni - Rampelli e "l'avviso di auto-sfratto" di Conte. Delrio : "Ora è aperta la crisi di governo" : "Un avviso di auto-sfratto". Dal partito di Giorgia Meloni parte il cannoneggiamento su Giuseppe Conte, subito dopo la conferenza stampa in cui ha lanciato un "aut aut" a Lega e M5s. "In linea di massima - ironizza Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera -, pur no

Francesco Storace inchioda Roberto Saviano : con le sue sparate ha portato in alto Giorgia Meloni ed FdI : «Siamo il sito politico che in un anno è cresciuto più di tutti», gongola Francesco Storace, l'ex leader della Destra ora con Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni «da militante semplice», tiene a precisare. Tanto militante semplice non pare, Storace. Lei dirige il Secolo d' Italia, che una volta era

Giorgia Meloni - Matteo Salvini e la Mussolini contro Roberto Fico : "Un'offesa per lo Stato" : Robe da grillini: Roberto Fico, infatti, ha dedicato la festa della Repubblica a "migranti, sinti e rom". Una provocazione, trattandosi di Repubblica italiana. Una provocazione alla quale hanno subito risposto da più fronti. Si parte da Giorgia Meloni, che su Twitter definisce il M5s al governo "un'