Ginnastica | Italia alla Korea Cup | artistica e ritmica insieme! Giada Grisetti al

Ginnastica artistica - Mondiali Juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Campagnaro guida il quartetto femminile : Sono state diramate ufficialmente le convocazioni per i Mondiali Juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. L’Italia sarà presente alla prima rassegna iridata di categoria con entrambe le squadre, due quartetti a caccia di un risultato di lusso in un appuntamento importante per la loro crescita tecnica e per il futuro agonistico. Ci sono dei cambi rispetto alla lista presentata pochi ...

Ginnastica artistica - Italia in collegiale al mare : palestra e vacanza a Riccione. Inizia la corsa verso il Mondiale - le azzurre convocate : Arriva l’estate e l’Italia vola al mare. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile è pronta per trasferirsi a Riccione dove dal 16 al 26 giugno sarà impegnata nell’annunciato collegiale in Romagna: al mattino tre-quattro ore di allenamento sulle pedane dell’ASD Ginnastica Riccione, poi nel pomeriggio spiaggia, nuotate e divertimenti vari con serata libera. Questo è il modo migliore per unire la preparazione atletica ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : Italia seconda a 6 decimi dalla Romania - Veronica Mandriota quarta : Grande Italia al Flanders Team Challenge, competizione a squadre che è andata in scena a Ghent (Belgio). La nostra Nazionale juniores ha conquistato un prezioso secondo posto con un totale di 155.063 punti, ad appena sei decimi dalla Romania che è riuscita a trionfare con un complessivo 155.696. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono rese protagoniste di una gara tonica precedendo il Belgio (154.630), la Gran Bretagna (151.830) e ...

Ginnastica artistica - Clara Colombo nella storia : prima italiana a gareggiare in NCAA! Università e gare negli States : Per la prima volta nella storia una ginnasta italiana parteciperà alla NCAA, il Campionato Universitario Statunitense: Clara Colombo sbarcherà negli States a partire dalla prossima stagione, diventando così un’autentica apripista per la nostra Polvere di Magnesio oltreoceano. L’atleta della Juventus Nova Melzo, reduce dal sesto posto in Serie A1 e in passato anche in Nazionale (ha partecipato a un Trofeo di Jesolo e ai Gymnix nel ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : le convocate dell’Italia - si ritorna in gara. Cinque azzurrine a Gent : Finalmente si ritorna in gara! Dopo oltre un mese di digiuno, eccezion fatta per il Campionato Nazionale di categoria, si tornerà a fare sul serio nel prossimo weekend con il Flanders Team Challenge. A Gent (Belgio) ben 21 Nazionali si daranno battaglia e ci sarà anche l’Italia con la sua squadra juniores, le azzurrine potranno utilizzare questo test in vista dei Mondiali di categoria in programma a fine mese: sabato 8 giugno spazio alle ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - c’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Ginnastica aerobica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Castoldi-Donati da Campioni del Mondo : Dopo non aver conquistato nemmeno una medaglia ai recenti Europei di Baku, l’Italia della Ginnastica aerobica avrà una pronta occasione per riscattarsi: gli azzurri saranno infatti impegnati agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le convocazioni devono essere ancora ufficializzate ma il quadro dei qualificati alla kermesse è chiaro: riflettori puntati su Michela ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : le convocate dell’Italia. Farfalle a caccia di gloria : L’Italia della Ginnastica ritmica si presenterà con grandi ambizioni agli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le Farfalle andranno a caccia del podio dopo aver brillato in Coppa del Mondo, le azzurre vogliono fare la differenza sia nel concorso generale (prova olimpica) che nelle varie specialità col sogno di riscattare l’opaca prestazione di quattro anni fa ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Cotroneo guida le ragazze : La FIG ha comunicato la lista degli atleti che parteciperanno ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno: si tratta della prima rassegna iridata dedicata ai giovani, potranno partecipare ragazze nate nel 2004-2005 e ragazzi del 2002-2003. L’Italia si affiderà a Micol Minotti (2004), Giulia Cotroneo (2004), Veronica Mandriota (2005) e Chiara Vincenzi (2005): un quartetto di ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia a Napoli con Mori - Ferlito e Rizzelli. Tridente da urlo - le convocate di Casella : Manca meno di un mese alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio, il capoluogo campano ospiterà questa kermesse multisportiva in piena estate: possono partecipare atleti provenienti da tutto il mondo, iscritti a un Ateneo e in rispetto ai limiti d’età previsti. L’Italia cercherà di essere assoluta protagonista nella competizione casalinga, si punterà a vincere il maggior numero possibile di medaglie e ...

Ginnastica ritmica - Alexandra Agiurgiuculese Campionessa Italiana. Primo tricolore - battuta Baldassarri : Alexandra Agiurgiuculese si è laureata Campionessa Italiana di Ginnastica ritmica, la 18enne ha conquistato il tricolore nel concorso generale individuale: al PalaRuffini di Torino, la stella dell’Udinese si è imposta col totale di 79.450 punti (21.000 al cerchio, 20.300 alla palla, 20.950 con le clavette, 17.200 col nastro). La ragazza di origini rumene ha così conquistato il suo Primo titolo nazionale sfilandolo a Milena Baldassarri ...

Ginnastica artistica - l’Italia vince il Memorial Visconti. Lodadio e compagni battono la Turchia : L’Italia ha vinto il Memorial Visconti di Ginnastica artistica maschile, la nostra Nazionale si è imposta nella kermesse organizzata dalla Sampietrina Seveso e che è andata oggi in scena nella cittadina brianzola. Gli azzurri hanno totalizzato 249.100 punti battendo così la Turchia (246.600). Marco Lodadio, bronzo iridato e argento europeo agli anelli, ha totalizzato 15.050 sul suo attrezzo prediletto mentre nel concorso generale ...

Ginnastica - l’Italia del futuro : le nuove seniores e le under 16. Dal fenomeno Andreoli al quartetto pronto per il grande salto : Siamo soltanto a metà stagione ma come sempre nella Ginnastica artistica bisogna avere l’occhio lungo e si deve già iniziare al futuro più lontano. L’Italia seniores sta ormai per incominciare il lungo cammino di preparazione che ci condurrà ai Mondiali di Stoccarda (4-13 ottobre) dove si andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma in questa tarda primavera (per il calendario, il meteo non vuole saperne) è già ...

Ginnastica aerobica - Europei 2019 : l’Italia chiude senza medaglie : Non arrivano medaglie per l’Italia agli Europei 2019 di Ginnastica aerobica che si sono conclusi oggi a Baku (Azerbaijan). Davide Nacci ha concluso la gara individuale al quarto posto (21.200) ad appena un decimo dal bronzo del bulgaro Antonio Papazov nella gara vinta dal russo Roman Semenov (22.150). Il terzetto composto da Davide Nacci, Marco Vargiu e Francesco Sebastio si è dovuto accontentare della settima piazza (20.327) nella gara ...