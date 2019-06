Giamaica-Italia | streaming e tv | dove vedere il Mondiale femminile

forzazzurri

(Di venerdì 14 giugno 2019)e tv,si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, galvanizzate dalla grande vittoria con l’Australia per 2-1, si preparano ad affrontare la, travolta per 3-0 dal Brasile. Sarà una sfida da non sottovalutare, ma con una vittoria saremmo matematicamente agli ottavi. Diamoci da fare!!!ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport 1, sia satellite che digitale terrestre, e su Sky Sport 252. Inoltre la partita potrà essere vista, solo per gli abbonati Sky, sull’app di Sky Go. Inoltre sarà possibileil match anche sul digitale terrestre (canale 372). Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti ...

