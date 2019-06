Giamaica-Italia 0-5 | azzurre inarrestabili | due vittorie su due e ottavi in

L'Italia batte 5-0 la Giamaica e si qualifica per gli ottavi di finale : Le Azzurre hanno conquistato la seconda vittoria ai Mondiali di calcio femminile in Francia. Dopo il successo contro l'Australia, le giocatrici di Milena Bertolini hanno battuto per 5-0 la Giamaica e dopo solo due giornate hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. A Reims Cristiana

L’Italia batte la Giamaica e va agli ottavi di finale : Dopo l’Australia anche la Giamaica. Missione compiuta, le Azzurre di Milena Bertolini si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile Francia 2019 e martedì 18 giugno, contro il Brasile, giocheranno per il primo posto nel girone. Sembrava un sogno già prima di cominciare, ora dopo la vittoria per 5-0 sulle Reggae Girlz con tripletta di Cristiana Girelli e doppietta di Aurora Galli, inizia ad assumere i contorni di ...

Italia-Giamaica 5-0 : alta intensità e mai una sceneggiata. Azzurre qualificate : Show azzurro L’Italia batte la Giamaica 5-0. Show delle Azzurre che si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile con una partita di anticipo. 11mila i biglietti venduti per la partita di Reims. La partecipazione delle atlete è evidente fin dal momento dell’inno nazionale. Cantano tutti, per l’Italia: calciatrici, panchina, staff tecnico. Si sentono distintamente tutte le voci, complice uno stadio non esattamente ...

Girelli al cubo e Galli al quadrato - pokerissimo Italia alla Giamaica : azzurre agli ottavi di finale : La Nazionale Italiana stende la Giamaica e stacca la qualificazione agli ottavi di finale, basterà inoltre un pari con il Brasile per chiudere al primo posto Vittoria doveva essere, vittoria è stata. L’Italia non lascia scampo alla Giamaica, superandola agevolmente 5-0 al termine di una partita giocata in maniera impeccabile. AFP/LaPresse Difesa attenta, centrocampo preciso e attacco prorompente, con una Girelli in stato di grazia. ...