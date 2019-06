Gay, sigle e super papà adottivo di 4 bimbi disabili, ottiene l’adozione di un quinto (Di venerdì 14 giugno 2019) Il 35enne Ben Carpenter è riuscito finalmente nel suo intento e ha ottenuto l'affido di un quinto bimbo, anche lui disabile come gli altri quattro. "Quando ho fatto questa scelta sapevo che era giusto, nove anni dopo ho cinque figli e non cambierei niente" ha spiegato il super papà britannico. (Di venerdì 14 giugno 2019) Il 35enne Ben Carpenter è riuscito finalmente nel suo intento e ha ottenuto l'affido di unbimbo, anche lui disabile come gli altri quattro. "Quando ho fatto questa scelta sapevo che era giusto, nove anni dopo ho cinque figli e non cambierei niente" ha spiegato ilbritannico.

Lo avevamo lasciato alle prese con una nuova domanda di affido presentata alle autorità inglesi per allargare ancora di più la sua famiglia. Ora, a quasi due anni di distanza, Ben Carpenter, un super papà gay e single di 35 anni residente a Shepley, nel West Yorkshire, è riuscito finalmente nel suo intento e ha ottenuto l'affido di un quinto bimbo, anche lui disabile come gli altri quattro. Un avvenimento che Ben ha voluto festeggiare con gli amici e i genitori che da sempre gli danno una mano nel prendersi cura dei piccoli, tutti bisognosi di attenzioni speciali. I suoi figli, l'11enne Jack, Ruby di otto anni, Lily di sei, Joseph di tre, infatti hanno tutti una serie di disabilità più o meno gravi che vanno dall'autismo alla sindrome di Pierre Robin. Una situazione che impegna Ben a tempo pieno nella cura dei piccoli visto che è un padre single ma questo non gli ha impedito di chiedere l'affido anche dell'ultimo arrivato. L'ultimo ad entrare a far parte della famiglia è stato Noah che ha appena un anno ed affetto dalla sindrome di Cornelia de Lange.