Gaetano Arena | lo sfogo ‘oscuro’ La situazione con Erica Piamonte

Gaetano Arena Vs Taylor Mega/ Pubblicati messaggi privati : 'colpa' di Erica Piamonte : Gaetano Arena attacca Taylor Mega/ e pubblica lo screen di un messaggio privato inviatole. Tutto a causa di alcune confidenze fatte a Erica Piamonte

Gaetano Arena attacca Taylor Mega e pubblica uno screen di un suo messaggio per Erica - : Sandra Rondini Parole di fuoco di Arena per Taylor Mega che non ha rispettato i sentimenti che lui prova per la toscana, arrivando, pur di creare rumors, anche a flirtare con lei, sfruttando il fatto che Erica è bisessuale Gaetano Arena ha pubblicato su Instagram uno screen privato di un suo messaggio che avrebbe inviato a Taylor Mega prima che quest’ultima entrasse nel “Grande Fratello” come guest star. Arena sarebbe furioso per ...

GF 16 - Gaetano Arena attacca Taylor Mega su IG sulle presunte avances : Il Grande Fratello 16 è alle battute finali. Nella giornata di lunedì 10 giugno ci sarà infatti la puntata conclusiva, dove verrà decretato il vincitore. Fuori dalla casa però, c'è un'ex protagonista che ha delle lamentale da fare. L'uomo in questione è Gaetano Arena, che nelle recenti ore si è scagliato contro Taylor Mega. Come i seguaci del GF 16 già sapranno, l'influencer la scorsa settimana è entrata nella casa come ospite temporanea ed ha ...

Erica del GF 2019 dimentica Gaetano Arena con Gianmarco Onestini? : Gaetano dimenticato da Erica del GF 16: lei e Gianmarco Onestini sempre più vicini Molti fedeli telespettatori del Grande Fratello, in questi giorni, hanno notato uno strano avvicinamento tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. Difatti i due, ultimamente, sono sembrati essere molto complici e affiatati, tanto da far pensare a molti fan del padre di tutti i reality show che tra loro possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma ...

Grande Fratello - Gaetano Arena esce e va subito dal chirurgo : un clamoroso ritocchino estetico - com'è ora : Quello che non si era mai notato in tv, Gaetano Arena l'ha spiattellato su Instagram. Il modello fresco di eliminazione dal Grande Fratello ha fatto passare qualche ora di libertà e poi ha deciso di fiondarsi in uno studio dentistico per un ritocchino estetico. Leggi anche: "Stretta e...". I vergogn

GF16 - Gaetano Arena dopo essere uscito dalla casa - fa il primo ritocco estetico (FOTO) : Arriva il primo ritocco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello da parte di Gaetano Arena Gaetano Arena è uscito dal Grande Fratello da meno di una settimana, ma ha già fatto il suo primo ritocchino estetico: delle ricostruzioni dentali per rimuovere il doppio diastema che aveva sia nell’arcata superiore che in quella inferiore. Considerando il prima ed … Continue reading GF16, Gaetano Arena dopo essere uscito dalla casa, fa il ...

Sei squallido... faccia da pesce lesso! Lo scontro tra Roger Garth e Gaetano Arena : Gaetano Arena, ospite di Pomeriggio Cinque, si è scontrato con Roger Garth accusato di avere una faccia da "pesce lesso" e di essere stato "pessimo" al GF : “A proposito di belli senz’anima...o che forse un’anima ce l’hanno, ecco qui Gaetano Arena”, ha annunciato Barbara d’Urso, che ha commentato con ironia la sua solita smorfia da latin lover. Ma Roger Garth non la pensa affatto così e ha voluto far sapere che per lui Gaetano è tutt’altro ...

Erica Piamonte - sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena : quale futuro adesso? : Grande Fratello, Erica Piamonte e Gaetano Arena: solo attrazione fisica? Il rapporto tra Erica Piamonte e Gaetano Arena è sempre stato molto ambiguo al Grande Fratello 2019, nel senso che sebbene all’inizio si fosse capito che i due sentivano qualcosa di più della semplice attrazione fisica non è stato lo stesso successivamente, quando è stato […] L'articolo Erica Piamonte, sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena: quale ...

Gaetano Arena DETTAGLI INTIMI SU ERICA PIEMONTE/ 'Mutandine bagnate' - Iva rilancia... : GAETANO ARENA ha fatto confessioni molto intime su ERICA Piamonte al Grande Fratello 2019. 'Aveva le mutande bagnate, era un lago...'

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! Gaetano Arena si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

Hai raccontato dettagli intimi di Erica ! Gaetano Arena fa infuriare la d'Urso : Nella Casa del Grande Fratello 16 Gaetano Arena ed Erica Piamonte hanno avuto un flirt, ma l’aitante gieffino si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare Barbara d’Urso.-- Nonostante l’approccio fisico con la ragazza, Gaetano ha rivelato agli altri concorrenti del GF16 di non provare nulla nei confronti di Erica se non semplice attrazione per la sua estetica. Arena, però, non si è limitato a definire la coinquilina ...

Gaetano Arena - d’Urso furiosa : dettagli intimi su Erica impossibili da mandare in onda : Grande Fratello 2019, Barbara d’Urso furiosa con Gaetano Arena Barbara d’Urso questa volta ha perso la pazienza al Grande Fratello 2019, e lo ha fatto per un motivo importante: la conduttrice ha aspettato l’una di notte per redarguire Gaetano Arena a causa delle cose che lui ha raccontato ad alcuni coinquilini sul suo rapporto con […] L'articolo Gaetano Arena, d’Urso furiosa: dettagli intimi su Erica impossibili da ...

Gaetano Arena minaccia di abbandonare il Grande Fratello : Potrebbe rivelarsi una piacevole scoperta tra i nuovi concorrenti nel gioco del Grande Fratello. Il gieffino napoletano che vive a Milano ha minacciato di abbandonare la casa più spiata d'Italia e intanto non si parla d'altro. Gaetano Arena, il concorrente che sembra aver stretto un legame molto forte con la coinquilina Erica Piamonte. I due sono entrambi bellissimi e secondo i telespettatori di Canale 5 tra loro potrebbe nascere del ...

GF 16 - Gaetano Arena potrebbe lasciare : 'Quello che dovevo vivere l’ho vissuto' : Continuano i colpi di scena all'interno della casa più spiata d'Italia. Gaetano Arena, concorrente di questa sedicesima edizione del Grande Fratello, potrebbe decidere di abbandonare volontariamente il reality show condotto da Barbara d'Urso, in seguito ad una sua crisi interiore. Proprio di recente il gieffino si è aperto ai suoi coinquilini parlando di quanto ancora potrà riuscire a rimanere all'interno della casa più spiata d'Italia. Il ...