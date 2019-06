Fortnite | la compagnia elettrica israeliana esorta Epic a rimuovere i personaggi che si

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) La Israel Electric Corporation, che fornisce elettricità alla nazione ed è responsabile di gran parte delle infrastrutture necessarie, non è soddisfatta della raffigurazione di alcunidiche si arrampicano liberamente sui pali elettrici.Come riporta The Verge, lachiede aGames di interrompere la rappresentazione di quell'atto che la descrive come un'attività disinvolta. Dato che il gioco comunque è amato da una nutrita schiera di giocatori molto piccoli di età, è possibile che una parte di essi cerchi di emulare questa azione."La nostra società investe enormi risorse per educare il pubblico circa il pericolo di arrampicarsi sui pali della luce" afferma la società in una lettera. "Come parte di un'azienda di giochi internazionale è compito vostro essere responsabili della salute dei vostri consumatori. Chiediamo quindi di eliminare dal gioco questa ...

