Flat tax | per le famiglie aliquota unica E per i redditi alti il 38%

Flat tax per i pensionati estesa a 9 anni : chi può pagare solo il 7% di tasse trasferendosi al Sud : Si allunga il periodo di tempo in cui i pensionati residenti all’estero che tornano in Italia potranno usufruire di un regime agevolato, pagando solo il 7% di tasse. Una sorta di Flat tax per chi decidere di cambiare residenza e andare a vivere in piccoli comuni del Mezzogiorno, con l’aliquota fissata al 7%. La misura è stata introdotta con il decreto fiscale di fine 2018 e ora è arrivata questa estensione, approvata con un emendamento al dl ...

Tria : "La Flat tax si fa restando negli obiettivi<br> di deficit. Nessuna lite con Salvini" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi è impegnato a Lussemburgo con l'Eurogruppo, ma prima di entrare si è fermato per qualche minuto a parlare con i giornalisti italiani i quali, ovviamente, gli hanno chiesto del vertice economico di ieri e della flat tax. Sul vertice di ieri Tria ci ha tenuto a spiegare che non ha assolutamente litigato con Matteo Salvini e che, come ha detto anche Luigi Di Maio, il ministro dell'Interno è andato via ...

Di Maio : "A Conte e Tria pieno mandato.<br> Flat tax avrà tetto di 60-70mila euro" : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio stamattina ha parlato a Radio Anch'io, su Radio Rai 1, e ha toccato tutti gli argomenti più caldi della giornata. Prima di tutto, è tornato sul vertice economico che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra lui, il Premier Giuseppe Conte, l'altro vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i viceministri Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Di Maio ha ...

Governo - Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria. No a manovre correttive - Flat tax avrà tetto di 60-70mila euro” : “Nel Governo è stato detto chiaramente che manovre correttive non se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Di Maio è categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni ...

Il piano di Salvini per fare la Flat Tax ed evitare la procedura di infrazione : Mantenere nella prossima legge di Bilancio solo una quota dei 23 miliardi necessari per la copertura delle clausole di salvaguardia dell'Iva e trasferire il grosso della cifra sugli anni successivi. È uno dei progetti a cui starebbe lavorando il governo. È soprattutto la Lega a spingere su questa prospettiva. Certo, l'ipotesi sarebbe percorribile se la Ue decidesse di concedere come lo scorso anno una quota di flessibilità ma una ...

