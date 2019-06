Ferrari - Ritirato l' appello per la penalità di Vettel in Canada

quattroruote

(Di venerdì 14 giugno 2019) La Scuderiahala richiesta dalladi 5 secondi che ha negato la vittoria del GP dela Sebastian. Il team di Maranello, dopo aver valutato le opzioni possibili, ha scelto invece di chiedere alla Federazione una revisione del caso, sulla base di quanto stabilito dallarticolo 14.1.1 del regolamento sportivo.Cambio di strategia. Ritirare lnon è una resa da parte della, anzi. La squadra continua a schierarsi a difesa del suo pilota, sostenendo che ha fatto tutto il possibile per evitare un incidente con Lewis Hamilton. Sulla base di nuove prove raccolte, la squadra cercherà di dimostrare la propria tesi: percorrere questa strada vuol dire presentare le nuove prove entro 14 giorni da quando i risultati della gara sono stati esposti. In altre parole, in questo caso coinciderà con la domenica del GP di Francia della prossima ...

