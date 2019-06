Ferrari F8 Tributo - Svelato il prezzo della sportiva

quattroruote

(Di venerdì 14 giugno 2019) Laha confermato che la F8sarà proposta in Italia con prezzi a partire da 236.000 euro, contro i 229.235 euro488 GTB uscente. Laitaliana, presentata al Salone di Ginevra, nasce sulla base488 Pista dalla quale eredita il V8 3.9 biturbo da 720 CV e 770 Nm, mentre il peso può scendere fino a 1.330 kg con gli accessori opzionali. Il designevolve lo stile488 e integra citazioni a modelli classici come la 308 GTB e la F40 e soluzioni aerodinamiche inedite.Gli accessori di serie. Pur trattandosi di una supercar è importante anche valutare le dotazioni di serie e gli accessori: questi ultimi come da tradizione possono far crescere in maniera esponenziale il, dando vita a veri e propri esemplari unici su misura per il cliente. Sulla F8sono di serie il sistema Keyless, l'infotainment con radio Dab e bluetooth, il ...

hi_im_passi : @xTheValKyRi 1. Porsche 991 GT3 2. Ferrari F8 Tributo 3. Ferrai 488 Pista Spider 4. Mercedes E-Klasse Limo W213 5. Mercedes GLC SUV / Coupe - Giancagt6 : Buona sera,si vedrà in GTE la nuova Ferrari F8 tributo? #WEC #lemans24 #SuperFinale #direttaeurosport -