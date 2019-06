Evitare il fine pena mai Calpesta i diritti umani Il regalo dell' Ue ai boss

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Stefano Zurlo Il ricorso di Viola: la buona condotta non basta per avere sconti. La palla alla Consulta L'ergastolo. Di più: l'ergastolo al quadrato. Quello che riguarda i mafiosi, insomma i soldati sanguinari di un nemico in guerra contro il nostro Paese. I tecnici lo chiamano ergastolo ostativo: vuol diremai, senza sconti e senza benefici. Sempre in cella, zero permessi, fino alladei propri giorni. Ora la Corte di Strasburgo dice che questo trattamento durissimo va contro l'articolo 3a Convenzione dei'uomo. Il carcere deve tendere, almeno come prospettiva, alla riabilitazione del condannato: si deve dare la possibilità di seguire un percorso che preveda inl'addio alle sbarre. Invece, in un Paese dalla storia tormentata come il nostro, l'ergastolo ostativo blinda soprattutto idi Cosa nostra e i terroristi. La questione, va da ...

