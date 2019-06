Erica Piamonte e Gaetano Arena si sono lasciati? Strano post | ecco cosa è successo

Erica Piamonte e Gaetano dopo il GF : è finita tra loro? La confessione : Grande Fratello: Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più lontani? Parla lui La coppia composta da Gaetano e Erica è stata una delle più chiacchierate dell’ultima edizione del GF 16. Ma adesso che il reality è finito, come starà andando tra loro? A quanto pare non benissimo. Difatti ieri Erica Piamonte ha confessato di non aver ancora chiarito questa situazione con Gaetano, il quale però oggi è sbottato sui social. Il motivo? Pare essere ...

Gaetano Arena - lo sfogo ‘oscuro’. La situazione con Erica Piamonte : Grande Fratello, Gaetano Arena spunta sui social: “I fiumi, se non sono azzurri come dico io, non hanno futuro con me!” La situazione con Erica Piamonte Cosa sta succedendo tra Gaetano Arena ed Erica Piamonte? La situazione si fa sempre più ingarbugliata. Il rapporto nato al Grande Fratello Nip, quasi in maniera rocambolesca, ora pare che […] L'articolo Gaetano Arena, lo sfogo ‘oscuro’. La situazione con Erica ...

Erica Piamonte si sente male dopo il GF 16 : l’amara confessione : Grande Fratello, Erica Piamonte non sta bene: lo sfogo Il GF di Barbara d’Urso è finito Lunedì scorso. E in finale è arrivata anche Erica Piamonte, la quale però è stata la prima a dover abbandonare la Casa. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore Erica ha fatto parlare anche per un’altra ragione. Quale? L’ex concorrente del Grande Fratello, rispetto agli altri finalisti, è completamente scomparsa dai social, facendo ...

Grande Fratello - Erica Piamonte : “Non sto bene da due giorni” : Ultime notizie Grande Fratello: Erica sta male, cosa le è successo davvero? Erica Piamonte non sta bene da quando è terminata la sua esperienza al Grande Fratello 2019. Deve ancora riprendersi: non è facile ritornare alla vita di tutti i giorni. Il Gf 16 ha scoinvolto le sue routine, ha nuove proposte di lavoro e […] L'articolo Grande Fratello, Erica Piamonte: “Non sto bene da due giorni” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Erica Piamonte bisessuale. Cos'ha detto veramente il padre sulla figlia - dietro le quinte : Cos'ha detto dietro le quinte il padre di Erica Piamonte dopo aver saputo che la figlia è bisessuale in diretta al Grande Fratello? È l'ex concorrente Cristian Imparato (gay dichiarato) a svelarlo, a Pomeriggio 5: "Ho avuto modo di parlare con il papà di Erica, mi ha detto Mi figlia mi garba ancora

Erica Piamonte piange/ 'Ho paura di rivedere il mio ex - mi diceva che...' - GF 16 - : Erica Piamonte piange a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 2019: 'ho paura di uscire e di rivedere il mio ex'.

Grande Fratello - Erica Piamonte disperata : "Impediscimi di farlo" - appello in lacrime alla De Andrè : Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello e tutti i concorrenti della Casa iniziano i pronostici su cosa li attenderà fuori alla fine di questa avventura. Tra questi sicuramente Erica Piamonte. Dopo la lettera strappalacrime ricevuta dal genitori nella scorsa puntata la concorrente nelle ul

GF 2019 - Erica Piamonte scoppia a piangere e svela : “Ho paura” : Erica Piamonte in lacrime al Grande Fratello: “Sto male” Mancano davvero pochissimi giorni alla fine di questa sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso. E a quanto pare lo stress da finale ha colpito diversi inquilini della casa più spiata dagli italiani, tra i quali anche Erica Piamonte. Difatti proprio quest’ultima, giusto poco fa, nel giardino della dimora ‘gieffina’, è scoppiata improvvisamente a ...

Gaetano Arena Vs Taylor Mega/ Pubblicati messaggi privati : 'colpa' di Erica Piamonte : Gaetano Arena attacca Taylor Mega/ e pubblica lo screen di un messaggio privato inviatole. Tutto a causa di alcune confidenze fatte a Erica Piamonte

Grande Fratello - Erica Piamonte : dopo la finale sarà tutto diverso "Non ci credo ancora..." : Il reality show di Barbara D’Urso è arrivato alla fase conclusiva: lunedì 10 giugno, in prima serata su Canale 5, va in onda la decima e ultima puntata del Grande Fratello. I concorrenti rimasti in gara sono sette: i quattro già finalisti Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele

Finalisti Grande Fratello 2019 - chi sono?/ Le chance di Erica Piamonte : I Finalisti del Grande Fratello 2019 saranno annunciati questa sera e prenderanno posto al fianco di Gennaro Lillio nella finalissima, pronostici e quote.

Taylor Mega e Erica Piamonte super sexy al Grande Fratello : Sotto l'occhio vigile delle telecamere e degli altri inquilini, Taylor Mega e Erica Piamonte si sono lasciate andare a un momento di tenerezza bollente in giardino tra baci e carezze. Erica Piamonte ha dichiarato fin dall'inizio della sua avventura al GF 16 di provare attrazione sia verso gli uomini che verso le donne e la Mega sembra particolarmente colpito la sua attenzione. Durante un momento di relax in giardino le due si sono lasciate ...

Grande Fratello : Erica Piamonte svela un retroscena choc sull’ex : Erica Piamonte: la confessione al GF 16 che spiazza gli altri concorrenti Erica Piamonte nelle scorse ha fatto una confessione sul suo ex fidanzato, confessione che ha letteralmente spiazzato tutti i concorrenti del Grande Fratello che in quel momento erano lì ad ascoltarla. Cosa è successo? Erica ha raccontato che un suo ex fidanzato, che al momento sarebbe impegnato con la sorella di un noto volto femminile della tv, le scrisse che qualora ...

Erica Piamonte - sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena : quale futuro adesso? : Grande Fratello, Erica Piamonte e Gaetano Arena: solo attrazione fisica? Il rapporto tra Erica Piamonte e Gaetano Arena è sempre stato molto ambiguo al Grande Fratello 2019, nel senso che sebbene all’inizio si fosse capito che i due sentivano qualcosa di più della semplice attrazione fisica non è stato lo stesso successivamente, quando è stato […] L'articolo Erica Piamonte, sfogo dopo l’eliminazione di Gaetano Arena: quale ...