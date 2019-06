Equitazione | i ranking mondiali aggiornati Tim Price si riprende il comando nel

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nuovo aggiornamento per iFEI di, in cui nell’ultimo aggiornamento il nozelandese Timè tornato in testa alla classifica del completo, davanti a ben quattro britannici, ovvero Oliver Townend, Piggy French, Rosalind Canter e Kristina Cook. Prima degli italiani Vittoria Panizzon, cinquantesima. Dominio assoluto invece di Isabell Werth nel dressage, con la tedesca capace di piazzarsi in tre delle prime cinque posizioni con tre cavalli diversi, trovando la prima piazza con Weihegold Old, mentre nel salto resta in vetta lo svizzero Steve Guerdat, con gli italiani in ritardo. Il migliore è infatti Lorenzo De Luca, ventesimo, con Alberto Zorzi 26esimo ed Emanuele Gaudiano 43esimo. COMPLETO: 1 TimNZL 557 2 Oliver Townend GBR 520 3 Piggy French GBR 505 4 Rosalind Canter GBR 490 5 Kristina Cook GBR 402 6 Christopher Burton AUS 394 7 Tom Mcewen GBR ...