Elodie | Sexy come Rihanna? Magari

(Di venerdì 14 giugno 2019) Andrea Conti Con "Margarita" la cantante corre per il titolo di tormentone estivo 2019 assieme a Marracash. Libera, spensierata, conturbante e simpatica,svela di avere un ottimo rapporto col proprio corpo e di essere single: "C'è ancora tempo, no?" Dopo il grande successo del singolo “Pensare male” assieme ai The Kolors,torna con un'altra collaborazione e stavolta è toccato al rapper Marracash. “Margarita” è in corsa per il titolo di tormentone estivo 2019. “Volevo che questa canzone mi rispecchiasse e raccontassevivo la mia vita – ci racconta-. Sono una ragazza che vive tranquillamente e senza problemi, che non pensa al giudizio della gente. Infatti sono determinata e di carattere e in questa canzone esce proprio tutto quello che sono. Poi Marra ha messo il suo testo che parla anche di attualitàl'incendio di Notre Dame e la foto del buco ...

