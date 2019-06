Elisabetta Gregoraci mamma sexy? Francamente | me ne infischio

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Luana Rosatoè stata spesso attaccata dal web per aver indossato abiti "audaci" in compagnia del figlio Nathan Falco, ma lei ha chiarito: "Me ne" Il web non è sempre clemente nei confronti di, spesso accusata da alcuni utenti della rete di vestire in modo troppo audace per una. La showgirl calabrese, infatti, è stata recentemente presa di mira dagli haters per aver indossato dei pantaloncini troppo corti durante una giornata all’insegna del relax e del divertimento con il figlio Nathan Falco. Lei, però, non ha mai risposto alle repliche e non ha ceduto alle provocazioni degli internauti più agguerriti e, intervistata dal settimanale Oggi, ha espresso a chiare lettere il suo pensiero sulla questione. “Mi accusano di essere unatroppo– ha raccontato lariferendosi agli ultimi avvenimenti sul web - ...

