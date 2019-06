Elenchi professionisti Beni Culturali | pubblicato il decreto Come iscriversi

leggioggi

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il 20 Maggio è stato firmato ildi costituzione degli, poiin Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 Maggio 2019. Sette gliprevisti, divisi per professione: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, storici dell’arte, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai. I bandi per l’inserimento negliverranno pubblicati entro agosto. Vediamo assieme tutte le informazioni per aderire alla procedura. Mibac, tutte le novità sui bandi in uscita: requisiti di iscrizione AgliMibac potrannotutti iin possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato estero; maggiore età; titolo di studio ed esperienza professionale previsti per il profilo e la ...

